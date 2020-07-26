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تعليم

محافظ المنيا يتابع امتحانات الدبلومات الفنية بعدد من اللجان بمركز العدوة.. والنائب يتفقد اللجان بمدينة المنيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:47 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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ايمن رياض
أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمركز العدوة، لمتابعة حسن سيرها وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توفير المستلزمات الطبية والوقائية بمقر اللجان، رافق المحافظ خلال جولته، محمد عزت رئيس مركز ومدينة العدوة.


وجه المحافظ، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخوله الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية.


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كما وجه المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة عدد من اللجان بمدينة المنيا ، حيث اطمأن نائب المحافظ على سير الامتحانات بلجان مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة ، ومدرسة 25 يناير الاعدادية بنات.


ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، 62 ألفا و501 طالب وطالبة، منهم 10 آلاف 642 طالبا بالتعليم الزراعي، 18 ألف طالب بالتعليم التجاري، و33 ألفا و584 طالبا بالتعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات، موزعين على 208 لجان على مستوى المحافظة.
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