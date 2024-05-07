عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تطوير جزيرة الوراق وكواليس تعديل جدول أحمال الكهرباء

صدى البلد

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، بشأن جزيرة الوراق، موضحا أن الاجتماع تناول بناء مجتمع عمراني متكامل في جزيرة الوراق.

txt

تحرك جديد من الحكومة بشأن صرف التعويضات لأهالي جزيرة الوراق

txt

رئيس الوزراء: عدم السماح بالبناء العشوائي بجزيرة الوراق.. وصرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى للنهوض بالمناطق غير الآمنة أو المخططة وتزويدها بالخدمات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

متحدث الوزراء: مجموعة من الخدمات المتكاملة

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن المشروع يشمل تنفيذ مجموعة من الخدمات المتكاملة من مراكز شباب ومنشآت تعليمية، ويتم تنفيذ 94 برجا سكنيًا، مؤكدا أن المشروعات التي يتم تنفيذها في الجزيرة تشمل الارتقاء بالخدمات في الجزيرة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن معدلات التنفيذ تتم على قدم وساق، ويتم مراعاة تعويض المواطنين أو توفير وحدات سكنية له ويتم تخصيصها من الآن لمن يريد منهم الاستمرار في الجزيرة والحصول على وحدة سكنية بالمجتمع العمراني الجديد أو الحصول على تعويض وصرفه بصورة فورية.
 

تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء


وعن تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تعمل بقدر الإمكان على التخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء، وكما كان في الفصل الدراسي الأول من تنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم لمراعاة امتحانات الطلاب من خلال تعديل توقيتات تخفيف الأحمال لعدم التأثير على الطلاب لتصبح من الساعة 3 م حتى الساعة 7 مساء خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ 2024/5/8 وحتى 2024/7/20، مؤكدا أن الدولة تعمل بقدر الإمكان للقضاء نهائيا على تخفيف الأحمال.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة لـ كهرباء مصر  أعلنت  تعديل جدول تخفيف الأحمال بدءا من الغد، الأربعاء 5 مايو 2024، بمناسبة امتحانات نهاية العام، ليبدأ التخفيف من الساعة 3 عصرا بدلا من 11 صباحا وحتى الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 5 مساء ، ابتداء من غد الأربعاء وحتى يوم 20 يوليو مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

الوزراء الوراق جزيرة الوراق الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

مصدر رفيع المستوى: لا صحة بشأن تولي مصر أية مسئوليات أمنية داخل غزة

ترشيحاتنا

عشت قصة حب مع فنان شهير.. رغدة شلهوب تكشف أسرارًا بحياتها لأول مرة|فيديوجراف

بعد ظهور جروبات شاومينج.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق .. تعرف على السبب

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

اللائحة تحسم تأهل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية| تعرف عليها

امرأة غزة الحديدية.. الطبيبة أميرة العسولي تكشف حكايات عن عملها البطولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

بعد الطلاق.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل برفقته بإطلالة ملفتة

إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة بـ فيلم مخ في التلاجة.. صور

بملابس ملفتة.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ