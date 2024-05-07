متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تطوير جزيرة الوراق وكواليس تعديل جدول أحمال الكهرباء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، بشأن جزيرة الوراق، موضحا أن الاجتماع تناول بناء مجتمع عمراني متكامل في جزيرة الوراق.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى للنهوض بالمناطق غير الآمنة أو المخططة وتزويدها بالخدمات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

متحدث الوزراء: مجموعة من الخدمات المتكاملة

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن المشروع يشمل تنفيذ مجموعة من الخدمات المتكاملة من مراكز شباب ومنشآت تعليمية، ويتم تنفيذ 94 برجا سكنيًا، مؤكدا أن المشروعات التي يتم تنفيذها في الجزيرة تشمل الارتقاء بالخدمات في الجزيرة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن معدلات التنفيذ تتم على قدم وساق، ويتم مراعاة تعويض المواطنين أو توفير وحدات سكنية له ويتم تخصيصها من الآن لمن يريد منهم الاستمرار في الجزيرة والحصول على وحدة سكنية بالمجتمع العمراني الجديد أو الحصول على تعويض وصرفه بصورة فورية.



تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء



وعن تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تعمل بقدر الإمكان على التخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء، وكما كان في الفصل الدراسي الأول من تنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم لمراعاة امتحانات الطلاب من خلال تعديل توقيتات تخفيف الأحمال لعدم التأثير على الطلاب لتصبح من الساعة 3 م حتى الساعة 7 مساء خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ 2024/5/8 وحتى 2024/7/20، مؤكدا أن الدولة تعمل بقدر الإمكان للقضاء نهائيا على تخفيف الأحمال.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة لـ كهرباء مصر أعلنت تعديل جدول تخفيف الأحمال بدءا من الغد، الأربعاء 5 مايو 2024، بمناسبة امتحانات نهاية العام، ليبدأ التخفيف من الساعة 3 عصرا بدلا من 11 صباحا وحتى الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 5 مساء ، ابتداء من غد الأربعاء وحتى يوم 20 يوليو مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.