سجلت 192 مليون جنيه.. نمو أرباح الإسكندرية للأدوية 77.3% خلال 9 أشهر

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 77.31%، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2024/2023

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية، فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي ربح بلغ 191.893 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل 108.22 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الإسكندرية خلال التسعة أشهر إلى 1.51 مليار جنيه، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 165.207 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير 2024، مقابل 96.233 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثمانية أشهر لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتعمل شركة الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية، وتم تأسيسها في يوليو 1991.