حسام الغمري: معتز مطر أداة استخباراتية.. والإخوان تنسق مع الموساد لاستهداف مصر

كشف الإعلامي حسام الغمري عن معلومات خطيرة تتعلق بحجم التآمر على الدولة المصرية، مؤكدًا أن أجهزة مخابرات معادية كانت توجه الإرهابي معتز مطر وبرامج قناة الشرق الإرهابية، بهدف تنفيذ أجندات تخريبية تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وقال الإعلامي حسام الغمري ، خلال حلقة خاصة يفضح فيها جرائم الإخوان من الداخل، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن جماعة الإخوان الإرهابية مجرمون ومنافقون، يستخدمون أدوات إعلامية مأجورة وأشخاصًا مشبوهين لتزييف الوعي وبث الشائعات.

وأشار الإعلامي حسام الغمري ، إلى أن الإرهابي محمود وهبة هو نصاب دولي حصل على تمويل مباشر من الجماعة الإرهابية، مضيفًا أن صفحة تكنوقراط مصر التي يُديرها وهبة هي في الحقيقة واجهة إلكترونية تابعة للجنة الإعلام بجماعة الإخوان، ومهمتها بث الفتن ضد الدولة المصرية.

وأضاف الغمري أن الإخوان نسقوا بشكل مباشر مع الصهيوني إيدي كوهين لنشر الشائعات ضد مصر، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتد إلى تعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي في حملات إلكترونية منظمة تستهدف الأمن القومي.

ووصف الغمري الإرهابي محمد ناصر بأنه شخص نرجسي وممول من جهات معادية، يستخدم الخطاب التحريضي والمحتوى الملفق لكسب الأموال، وليس بدافع أي قضية حقيقية.

واختتم الغمري حديثه قائلاً: "ما نراه من منصات الإخوان ليس إعلامًا.. بل غرف عمليات تُدار من الخارج لتدمير الداخل، لكن وعي المصريين سيبقى الحصن الأول في مواجهة هذا الطوفان الزائف".