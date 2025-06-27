حسام الغمري: الاخوان ليس لديهم مانع في التعاون مع اسرائيل على أراضي عربية

أكد الإعلامي حسام الغمري شاهد على خيانة وتامر الجماعة الارهابية، ان مبارك رفض الطلب امريكي المشتركه في غزو العراق، مضيفاً أن الاخوان الارهابيين انقذوا امريكا من الهزيمه في العراق.

واضاف حسام الغمري، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن تم عقد اجتماع في احدى العواصم الأوروبية بين الاخوان والمخابرات الأمريكية في 2008 خريطة الفوضى الخلاقة في المنطقة.



وتابع الإعلامي حسام الغمري شاهد على خيانة وتامر الجماعة الارهابية، أن الاخوان ليس لديهم مانع في التعاون مع اسرائيل على أراضي عربية.