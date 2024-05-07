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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن أرضي جميع اللاعبين| أول تعليق من كولر بعد الرباعية في الاتحاد بالدوري

كولر
كولر

أعرب  مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

كولر: أجريت تعديلات ساهمت في تحسين الأداء 

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا شوطًا أول جيدًا أمام الاتحاد وسجلنا ثلاثة أهداف، وطالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بمواصلة تقديم نفس المردود الفني خلال الشوط الثاني، ولكن لم يحدث وأجريت تعديلات ساهمت في تحسين الأداء من جديد وخلق فرص وتسجيل هدف رابع.

كولر يشيد بأداء عمر كمال 

وأشاد المدير الفني بأداء عمر كمال، مشددًا على أنه يتميز بالسرعات والكرات العرضية المتقنة، ونجح في تسجيل هدف مميز في مباراة الاتحاد إلى جانب حصوله على ركلة جزاء، موضحًا أنه أدى بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر.

وأكد كولر أن الفريق يضم قائمة من اللاعبين ومع ضغط المباريات يجب تجهيز جميع اللاعبين، وأنه يدرك تمامًا بعد الفترة التي قضاها كمدرب أنه لن يرضي جميع اللاعبين، ودائمًا يدفع باللاعب الذي يساعد الفريق وعلى الجماهير أن تعلم ذلك جيدًا.

وأوضح المدير الفني أن الأهلي يخوض مباراة كل 48 ساعة، وأنه يحاول إراحة بعض اللاعبين مثلما حدث مع علي معلول وبيرسي. 

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