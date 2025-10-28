قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
مجلس الوزراء يوافق على عدد من التعاقدات الجديدة لوزارات الإسكان والثقافة والشباب والرياضة

الوزراء
الوزراء
محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعمال نقل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وصرف الأمطار المُتعارضة مع أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طرق ومداخل مدينة مرسى مطروح.
وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الثقافة بشأن كل من مشروع تطوير المباني التراثية بشارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية، واستكمال مشروع التنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع التنسيق الحضاري لتطوير وتجميل ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة الشباب والرياضة الاتفاق مع البنك الأهلي المصري، بنظام الترخيص بالانتفاع بفرعي البنك بمركز شباب الجزيرة (1)، والمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، لمدة عشر سنوات تبدأ مع نهاية التعاقد الحالي.

مجلس الوزراء الوزراء قانون تنظيم التعاقدات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

جانب من الاختبارات

الجامع الأزهر يواصل إجراء اختبارات مسابقة حفظ القرآن بمحافظات المتسابقين

هل يجب المضمضة قبل الصلاة

هل بقايا الطعام في الفم تبطل الصلاة وحكم عدم المضمضة في الوضوء

الدكتور محمد سيد طنطاوي

ولد في الصعيد ودفن بـ«البقيع».. الشيخ محمد سيد طنطاوي عاش مدافعًا عن الإسلام

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

