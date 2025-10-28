الباعة الجائلون في حديثهم مع مدبولي عن سوق العتبة: مكناش نحلم بحاجة زي كده

قدم الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، المشرف على المشروع، عرضا تفصيليا ل رئيس الوزراء عقب افتتاح سوق العتبة منذ قليل حول المشروع ومراحله المختلفة وأبرز مكوناته.

وذلك في مشهد يعكس تكامل مؤسسات الدولة لإنجاز مشروع يعيد إلى قلب العاصمة بريقه التاريخي في ثوب حضاري معاصر.

وأوضح الدكتور سعيد عبد الخالق أن مشروع التطوير شمل ثلاثة شوارع رئيسية بإجمالي أطوال ٣٢١ مترًا، مع مراعاة ترك ممر رئيسي بعرض ٤ أمتار لتيسير حركة سيارات الطوارئ والمشاة، كما تم تحسين واجهات ١٠٥ محلات تجارية، وترميم ورفع كفاءة ٤ عقارات ذات طراز معماري متميز، وتجديد ١١ عقارًا مطلًا على السوق.

كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بنسبة ١٠٠٪، وتشمل الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير بنسبة ١٠٠٪، والتي تضمنت رصف الأرضيات بالإنترلوك، وتركيب مظلات مقاومة للحريق تسمح بالإضاءة الطبيعية، وإضاءة حديثة تبرز الطابع الجمالي للمكان، وتصميم واجهات ويافطات المحلات بخامات عالية الجودة مثل: الكلادينج والسيمنت بورد، ودهان الأبواب، وتوريد الطاولات المخصصة للباعة، وتركيب منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة؛ لتعزيز الأمن والسلامة داخل السوق.

وتجول رئيس مجلس الوزراء في أرجاء المشروع؛ للاطمئنان على مستوى جودة الأعمال التي تم تنفيذها بمشروع التطوير، وفي غضون ذلك التقى عددا من الباعة الجائلين، حيث قال أحد الباعة: " مكناش نحلم بحاجة زي كده .. ونشكر سيادة الرئيس وجميع المسئولين في الحكومة على الأعمال اللي تمت "، كما قال بائع آخر: لدينا الآن مكان مستقر، دون اللجوء للفرار منه كما كان يحدث من قبل، وقبل أن يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، طالب الباعة بالحفاظ على الإنجاز الذي تحقق، قائلا: " أنتم أهم عامل في مسألة الحفاظ على المشروع، وأنتم المستفيدون منه فحافظوا عليه".