استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإفتتاح مصنع " "أدو مينا" لصناعة مواد البناء وتفقد مصنع "إيجيبت أنود" لتصنيع البلوكات الكربونية بالمنطقة الصناعية التابعة لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية OIP في العين السخنة اليوم، وذلك في إطار جولاته الدورية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد رافق رئيس الوزراء في زيارته كلاً من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، إلى جانب المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.

وقد قام رئيس الوزراء بجولة شاملة بالمنطقة الصناعية التابعة لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية OIP والتي ضمت مصنع "أدو مينا" لصناعة مواد البناء، والذي يعد من أبرز المشاريع الصناعية الجديدة داخل منطقة قناة السويس، حيث يختص بإنتاج البروفايلات الطولية من مادة PVC وأبواب PVC، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار ويعمل على توفير فرص عمل مباشرة لحوالي 250 موظفًا.

كما تفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له مقر شركة "إيجيبت أنود"، التي تأسست عام2007 باستثمارات تبلغ 58.5 مليون دولار، وتعد من أكبر الشركات العاملة في تصنيع البلوكات الكربونية (Carbon Blocks) المستخدمة في الصناعات الثقيلة، وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 127 موظفًا.



وفي هذا السياق، صرح المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية، قائلاً: "نفخر بأن نكون شركاء في هذا النجاح الذي يعكس رؤية الدولة في دعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الدولية. حيث تمثل استثمارات شركات مثل" أدو مينا" التركية و" إيجيبت أنود" نموذجًا على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في البيئة الصناعية المصرية، وفي قدرتنا كمطور صناعي على توفير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام."

وأضاف البطريق أن منطقة السخنة تشهد توسعًا متسارعًا بفضل موقعها الاستراتيجي ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أن أوراسكوم للمناطق الصناعية مستمرة في استقطاب المزيد من الاستثمارات من مختلف الدول، وتعزيز التكامل الصناعي في مصر بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل نوعية للشباب."

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد الدور الريادي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية في دعم التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حيث تعد من أوائل المطورين الصناعيين العاملين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي توفر بيئة أعمال متكاملة تتيح للمستثمرين العمل بكفاءة واستدامة.