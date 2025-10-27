مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الإستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق.. نواب: خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين .. و يعزز الأمان الاقتصادي ويحد من الاحتكار

برلمانية: الحكومة حريصة على تأمين السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونرمين كمال، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالتزام الحكومة بالمتابعة الدائمة لملف دعم وتأمين السلع الاستراتيجية المختلفة، حرصاً على ضمان رصيد مطمئن دائم منها، مع ضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق، سعياً لتلبية احتياجات المواطنين، وضبط الأسواق على الوجه المطلوب.



في هذا الصدد، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حرص الحكومة على ضمان توفير رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية للمواطنين، مؤكدا أنها خطوة توضح انحياز الدولة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم ، بما يتناسب مع ظروفهم المادية .

و أشارت " نبيه" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة تضمن الحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة.

من جانبه، أشادت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب بصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حرص الحكومة على ضمان توفير رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية للمواطنين.

و أشارت " نبيه" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستمر، يسهم في تحقيق استقرار الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار، كما يعزز من شعور المواطنين بالأمان الاقتصادي ويحد من محاولات الاحتكار أو استغلال الأزمات.

و أكدت عضو النواب أن الدولة تحرص على دعم الفئات محدودة الدخل، وضمان حصول الجميع على احتياجاتهم اليومية دون معاناة أو نقص، فضلًا عن مساهمته في تعزيز الثقة في السياسات الحكومية وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة.



في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حرص الحكومة على ضمان توفير رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية للمواطنين، مؤكدة أن الدولة تولي أهمية قصوى لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية .



و أشارت " الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن الحكومة تعمل على ضمان توافر رصيد مطمئن من هذه السلع وضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق بشكل مستمر، وذلك لمواجهة أي تقلبات محتملة والحفاظ على استقرار الأسعار.

مشددة على ضرورة متابعة أجهزة الدولة بشكل يومي حركة الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة والأسعار العادلة.