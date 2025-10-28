مدبولي: تجهيز شاشات عرض كبري تتيح لمختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية متابعة فعاليات افتتاح المتحف الكبير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى العديد من النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للعاصمة البلجيكية بروكسل، ومشاركة فخامته في فعاليات القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي تأتي بهدف دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، فضلا عما تمثله من تجسيد للالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، وفى مقدمتها ما يتعلق بالاستثمار والصناعة والتنمية المستدامة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء سعي الحكومة للاستفادة مما شهدته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، والمشاركة في فعاليات القمة المصرية الأوروبية الأولى، من زخم كبير، وكذا اهتمام مختلف قادة ومسئولي الاتحاد الأوروبي بدعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع مصر في العديد من المجالات، لافتا إلى دور هذه الزيارة والقمة المهمة في التعريف بحجم الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، والتي من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، انتقل رئيس الوزراء بالحديث للإشارة إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضور فخامته فعاليات الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت في إطار الاحتفال بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تحت عنوان "وطن السلام".

وفى هذا السياق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها لإحلال السلام ووقف الحروب والنزاعات، عبر دعم مختلف الجهود التي تضمن تحقيق ذلك، وتصون حقوق الشعوب في تقرير مصيرها فوق أراضي أوطانها.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن الاستعدادات الجارية على قدم وساق لتنظيم الاحتفالية الكبري لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن هذه الاحتفالية التي يترقبها العالم ستعكس حجم ومكانة مصر وريادتها في العديد من المجالات التنموية والثقافية، هذا فضلا عما شهدته الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من حجم بناء وعمران وتنمية في العديد من القطاعات والمجالات.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما يحوي من كنوز وآثاره، سيسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية لمصر، للاستمتاع والتعرف على تاريخ هذه الدولة العظيمة.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التأكيد على السادة المحافظين بأن تكون هناك شاشات عرض كبري، بحيث تتيح لمختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية متابعة فعاليات هذا الحدث المهم الذي سيشهد حضوراً رفيع المستوي من الرؤساء وكبار المسئولين الدوليين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى الزيارة المهمة التي قام بها أمس الأول لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية والإنتاجية بكل من محافظة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً في هذا الصدد استمرار جهود الحكومة في تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمارات.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيده في هذا الصدد، على أن ما يتم تنفيذه من بنية تحتية واساسية، يسهم في تعظيم ما نمتلك من مقومات وامكانات في العديد من القطاعات، كما أنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز من مكانة مصر وتنافسيتها الدولية في هذا الصدد، لافتا إلى أن شهادات العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وكذا المؤسسات الدولية، تؤكد صحة رؤية القيادة السياسية المتعلقة بأهمية مواصلة جهود دعم وتطوير البنية التحتية، وذلك بالنظر لأهميتها كعنصر وركيزة أساسية في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المرجوة.