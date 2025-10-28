مدبولي: توجيهات للمحافظين بتجهيز شاشات عرض كبرى لمتابعة افتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية.



وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات للمحافظين بتجهيز شاشات عرض كبرى تتيح لمختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.



وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسعيها لإحلال السلام ووقف الحروب والنزاعات.



وتابع رئيس الوزراء: شهادات العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وكذا المؤسسات الدولية تؤكد صحة رؤية القيادة السياسية المتعلقة بأهمية مواصلة جهود دعم وتطوير البنية التحتية.



