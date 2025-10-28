الحكومة: إنشاء منطقة استثمارية بالشيخ زايد لإقامة مشروع عمراني متكامل

وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال" ش.م.م، بشأن مد البرنامج الزمني لاستكمال مشروعها، الكائن بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2024؛ ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 ديسمبر من عام 2025 بدلًا من نهاية عام 2024، وبدء الإنتاج الفعلي في 1 يناير 2026.

يشار إلى أنه تمت الموافقة على منح "الرخصة الذهبية" للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً، وذلك على مساحة ٥٦٠٠ متر مربع، ويأتي مد البرنامج الزمني في ضوء دراسة نسب التنفيذ الفعلية للأعمال بالمشروع.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية "مشروع 205" تُخصص لإقامة مشروع عمراني متكامل (تجاري - فندقي – ترفيهي - إداري - سكني ذي خدمة فندقية - طبي - خدمي – تعليمي) على مساحة نحو 205 أفدنة، بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، مع الترخيص لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري "المطور" بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها وتطويرها، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة.