لوحات بتاريخ مصر وشاشات عرض.. كيف استعدت المحافظات لافتتاح المتحف المصرى الكبير؟

تستعد المحافظات للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، السبت المقبل ،تزامنا مع حفل الافتتاح بالمتحف، واعدت المحافظات شاشات لغرض الحفل بالميادين العامة بالمحافظات..

البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يُعد حدثًا تاريخيًا عظيما يفخر به كل مصري، وهو يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الانتماء الوطني والترويج للدولة المصرية من خلال التاريخ والثقافة والفن ، كما يمثل رسالة هامة للعالم أجمع بأن مصر قادرة على صون حضارتها وتقديمها للعالم بصورة تليق بعظمتها.

وأشارت المحافظ إلى أن أهالي البحيرة سيشاركون تلك اللحظة التاريخية بكل فخر واعتزاز، حيث تستعد المحافظة لإقامة شاشات عرض كبرى في الميادين العامة والشوارع الرئيسية وعدد من مراكز الشباب بمختلف المراكز والمدن، لنقل فعاليات الافتتاح بالبث المباشر وإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد الذي يبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضافت جاكلين عازر، أن المحافظة ستنظم أيضًا ندوات تثقيفية وورش عمل فنية ومسابقات عن تاريخ مصر القديم وحضارتها العريقة، بهدف تعميق الوعي الوطني وتعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا الصرح الحضاري العظيم الذي يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

جنوب سيناء

​

تستعد مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء للاحتفال العالمي المرتقب بافتتاح المتحف المصري الكبير (GEM) في القاهرة، والذي من المقرر أن يشهد حضور عدد من زعماء ورؤساء وملوك دول العالم في الأول من نوفمبر 2025م.

​وفي هذا السياق، نظم توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برئاسة أمل الفحام، الموجه العام للتربية الفنية، وتحت إشراف عادل عتلم، مدير المديرية، مجموعة من الورش والمعارض والمسابقات الفنية.

ركزت هذه الأنشطة على تشجيع الطلاب والطالبات في مدارس جميع الإدارات التعليمية على إبداع لوحات فنية رائعة، تتمحور حول فن البورتريه ورسم الأجداد الفراعنة والشخصيات المصرية البارزة، احتفاءً بهذا الحدث التاريخي.

​من جانبها، أكدت أمل الفحام أن مشاركة طلاب المدارس في هذا الافتتاح العالمي عبر أعمالهم الفنية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لديهم، وغرس الشعور بقيمة وطنهم وحضارته العريقة، قديماً وحديثاً.

وسوف تحتفل كل محافظات مصر السبت القادم بافتتاح المتحف المصري الكبير وقد قررت الحكومة المصرية إن يكون ذلك اليوم عطلة رسمية للمدارس والجامعات .

سيوة

​نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ورشة مع الأطفال رواد المكتبة حول دور السياحة في التنمية.

وأشار محمد عمران جيرى مدير المكتبة إلى الاستعدادات التى تتم لافتتاح المتحف المصري الكبير هذا الحدث الذى ينتظره العالم لما يمثله من أهمية حيث يعد افتتاح المصرى الكبير فرصة سانحة للترويج السياحى وزيادة الأشغال وتوفير فرص العمل .

وتحدث مع رواد المكتبة حول أهمية السياحة في حياتنا اليومية حيث تعد من المصادر المهمة لتوفير العملة الصعبة وما تحدثه من رواج اقتصادى من خلال توفير فرص العمل ، وتسويق المنتجات .

وأكد على أهمية حسن استقبال الزوار ، والمعاملة الحسنة ، والأمانة في التعامل لنكون سفراء لبلدنا التى تزخر بمواقع سياحية واثرية وطبيعية وثقافية متفردة و نعمة الأمن والأمان .

القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثارا لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري لقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا، من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي، و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، لافتا إلى أنه تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية، والذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية.

