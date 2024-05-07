عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي والاتحاد بالدوري

حصد عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي جائزة رجل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وحسم عمر كمال عبد الواحد الجائزة بعد أدائه المتميز خلال اللقاء وتسجيله هدف في رباعية الأهلي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

سيطر الأهلي بشكل كامل على أحداث المباراة وشكل ضغطًا هجوميًّا كبيرًا على دفاعات الفريق السكندري، ورغم تسجيله 4 أهداف إلا أنه أهدر أيضًا عددًا من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بزيادة الحصيلة التهديفية، ليكتفي بالفوز بأربعة أهداف سجلها كل من وسام أبو علي من ركلة جزاء ورضا سليم وعمر كمال ومحمود كهربا من ركلة جزاء.

بهذا الفوز التاسع للأهلي هذا الموسم رفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب الجدول.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.