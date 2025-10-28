قضت محكمة النقض برفض دعوي الزنا المقامة من أحد الأشخاص ضد زوجته وعشيقها وبراءتهما.

ونص قانون العقوبات على أن الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم في المحل المخصص للحريم لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلت من توافر أي من تلك الأدلة في شأن المتهم الثاني فإن المحكمة تقضى ببراءته مما نسب إليه.

سبب رفض النقض ترفض دعوى زنا من رجل ضد زوجته وعشيقها

وكانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت فى الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة المطعون ضدها الأولى استناداً إلى القول غير صحيح.