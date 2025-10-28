الرئيس السيسي يوافق على ضم شهداء الخارجية إلى مستفيدي صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث وجه الرئيس السيسي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح الإعفاءات والتخفيضات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة لأبناء الشهداء والمصابين المستفيدين من الصندوق.

وأكد الرئيس السيسي على قيام وزارة الصحة والسكان بعلاج المدنيين المستفيدين من الصندوق غير الخاضعين للتأمين الصحي مجانا بدون مقابل وذلك في كافة مستشفيات الوزارة.

ووافق الرئيس السيسي على ضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.