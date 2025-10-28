قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.


وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، حيث استعرض السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق الموقف التنفيذي لمُجمل ما قدمه الصندوق من أنشطة وخدمات ومُبادرات خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية. وقد أثنى السيد الرئيس على الخدمات المُقدمة من جانب الصندوق لصالح المُستفيدين، مُشيداً بجهود القائمين عليه، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع أجهزة الدولة المعنية، وهو ما عزز من قدرات الصندوق على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس صدق على مبادرة "مصر معاكم"، لرعاية القصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين، المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة اعتباراً من الأول من يناير 2026، وذلك تحت رعاية البنك المركزي، مع استثمار المبالغ المقررة لصالح المستفيدين من المبادرة بواسطة شركة مصر لتأمينات الحياة، بحيث يتم صرف المبالغ المستحقة مع بلوغ القاصر سن الرشد.  


وأوضح المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس وجه كذلك بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح الإعفاءات والتخفيضات في الجامعات  الحكومية والخاصة والأهلية، والمعاهد العليا الخاصة لأبناء الشهداء والمصابين المستفيدين من الصندوق، كما أكد سيادته على قيام وزارة الصحة والسكان بعلاج المدنيين المستفيدين من الصندوق الغير خاضعين للتأمين الصحي مجاناً بدون مقابل، وذلك  في كافة مستشفيات وزارة الصحة.


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس  أطلع على عددٍ من مبادرات الصندوق لصالح أسر الشهداء والمستفيدين من الصندوق،  وذلك مع كل من الأزهر الشريف، ووزارات الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات للمستفيدين من الصندوق.


وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وافق على ضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من الصندوق.

السيسي صندوق تكريم شهداء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية اللواء أحمد الأشعل اللواء السيد الغالي

