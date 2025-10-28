الحكومة: تخفيض 25% من إجمالي مُقابل التصالح حال السداد الفوري

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن إقرار منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مُقابل التصالح، حال السداد الفوري لكامل مبالغ مقابل التصالح، في حالة التصالح على المباني المقامة بالمتناثرات المُستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.49 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس التين بمحافظة الإسكندرية، بغرض استخدامها في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مُحافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية، وهي قطعة أرض بمساحة 603.13 فدان ناحية رفح، وأخرى بمساحة 352 فدانا ناحية الحسنة، وثالثة بمنطقة بغداد بمساحة 527 فداناً، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات؛ والتي تتضمن إنشاء عددٍ من المناطق اللوجستية في شبه جزيرة سيناء مرتبطة بالممر الاستراتيجي العريش ـ طابا.