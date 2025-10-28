قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
الحكومة: تخفيض 25% من إجمالي مُقابل التصالح حال السداد الفوري

كتب محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن إقرار منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مُقابل التصالح، حال السداد الفوري لكامل مبالغ مقابل التصالح، في حالة التصالح على المباني المقامة بالمتناثرات المُستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.    

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.49 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس التين بمحافظة الإسكندرية، بغرض استخدامها في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مُحافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية، وهي قطعة أرض بمساحة 603.13 فدان ناحية رفح، وأخرى بمساحة 352 فدانا ناحية الحسنة، وثالثة بمنطقة بغداد بمساحة 527 فداناً، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات؛ والتي تتضمن إنشاء عددٍ من المناطق اللوجستية في شبه جزيرة سيناء مرتبطة بالممر الاستراتيجي العريش ـ طابا.

