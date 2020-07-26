زيادات تصل لـ 1225 جنيها ومنح بالجملة.. كل ما تريد معرفته عن قانون المهن الطبية بعد موافقة النواب

كشفت جائحة كورونا العالمية، شجاعة وبسالة أبطال البالطو الأبيض فى مواجهة هذا الفيروس الذى تسبب فى انهيار اقتصادات عديدة حول العالم بما يشكله من خطورة كبيرة فى انتقال العدوى سريعا من شخص إلى آخر، ولكن الجيش المصرى الأبيض يقف بالمرصاد فهو مستمر فى تقديم العون والمساعدة لجميع المصابين وتقديم التضحيات فى سبيل القضاء على الفيروس.
ولما يشهد أعضاء المهن الطبية من خطورة فى تلقى العدوى بسبب مواجهتهم لهذا الفيروس سريع الانتشار، قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية إلى مجلس النواب الذى يتضمن حوافز وبدلات مناسبة لهم وصندوق تعويض لمخاطر المهن الطبية لكي يكون سند لهم فى اى وقت ضد اى اضرار يتعرضون لها.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، على مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
كما وافق المجلس على مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
ويستعرض "صدى البلد" مزايا تنتظر أعضاء المهن الطبية بموجب القانون الجديد:
1. زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي من 13 فبراير الماضي
- 1225 جنيها للأطباء البشريين
- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي
- 790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفزيقيين
- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين
2. منح وزير الصحة صلاحية إقرار زيادة عن الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت.
3. رفع سن المعاش لأعضاء المهن الطبية إلى 65 عاما للاستفادة من خبراتهم.
4. تأسيس صندوق مخاطر المهن الطبية لصرف التعويضات اللازمة نتيجة مزاولة المهنة.