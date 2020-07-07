زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس الاثنين، على مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.





كما وافق المجلس على مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.





ويستعرض "صدى البلد" 4 مزايا تنتظر أعضاء المهن الطبية بموجب القانون الجديد:



