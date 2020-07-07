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برلمان

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:59 ص
أعضاء المهن الطبية
أعضاء المهن الطبية
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أحمد أيمن
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس الاثنين، على مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

كما وافق المجلس على مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ويستعرض "صدى البلد" 4 مزايا تنتظر أعضاء المهن الطبية بموجب القانون الجديد:

1. زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي من 13 فبراير الماضي:
- 1225 جنيها للأطباء البشريين
- 875  جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي
- 790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفزيقيين
- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين

2. منح وزير الصحة صلاحية إقرار زيادة عن الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت.

3. رفع سن المعاش لأعضاء المهن الطبية إلى 65 عاما للاستفادة من خبراتهم.

4. تأسيس صندوق مخاطر المهن الطبية لصرف التعويضات الازمة  نتيجة مزاولة المهنة.
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