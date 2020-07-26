تدريبات خاصة لـ لاعبي الأهلي

قاد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرتي تدريبات فنية مختلفة أثناء مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأحد، الذيى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





وقاد فايلر اللاعبين في فقرة تدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة من جانبي الملعب، وقاد مجموعة أخرى في فقرة تصويب على المرمى.





وحرص السويسري على إيقاف فقرات المران الفنية أكثر من مرة وتوجيه اللاعبين ببعض التعليمات المحددة.



