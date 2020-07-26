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تعليق ناري من أحمد زاهر بعد التنمر عليه: متصور مع بنتي مش مع واحدة شاقطها

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق الفنان أحمد زاهر، على واقعة تنمر منصات السوشيال ميديا على صورته مع ابنته ليلى أحمد زاهر  في " البيسين " التي أثارت الجدل، قائلًا: "ليه إتغيرنا ؟ وليه بقينا وحشين كده ؟ ليه بقينا بنجرح في الناس بالشكل ده ؟  وبنجرح في مين أطفال وشباب  صغيرين ليه ؟ ".

وتابع زاهر، في مداخلة هاتفية عبر  برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أنه :"لو مش عاجبالك الصورة سيبها  ياخي وعدي عليها  ده حسابي الشخصي وانا حر فيه، مستدركا أنه :"الغريب أني في الصورة كنت حاضن ليلى ومش مبين فيها حاجة إلا دراعها  ؟!  ومع ذلك ماسبوهاش في حالها .. أنا أكيد مش هحط  صورة بنتي بمايوه " .

وكشف أن بعض المتنمرين قالوا له  كلام عجيب  قائلًا " بعضصهم سالني  اسئلة غريبة زي " إزاي تحضن بنتك ؟ .. دي بنتي  حتى مني أحضنها زي ماانا عاوز  .. إحنا عيلة محترمة  وبنحافظ على كل حاجة وده اسلوب حياتنا " .

وأكد أنه يقبل الانتقاد في  ضوء ادواره الفنية   فقط  ونقد الفن  شيء عجيب لكن التطرق إلى بناتي لن أسمح به، قائلًا :"النقد في العمل الفني عادي  لكن التطرق لبناتي مش هسمح بيه أبدًا  ؟ عن نفسي لما حد بيشتمني بعمل ديليت وبلوك لكن بناتي لا  ده حاجة وجعتني ووجعت بناتي وصحباتهم إتصلوا بيهم.. هقدم بلاغ  في مباحث الانترنت ضد  أي حد يشتم بناتي  مش هسكت زي شريف منير  الي بدا بده".

وأشار إلى أن الصورة التي وضعها موجودة منذ فترة لكن  تنامت نبرات  التنمر الساعات الماضية، قائلًا " أنا  أتشمت  بأفظع الشتائم  ليه ؟ أنا متصور مع بنتي مش مع واحدة شاقطها من الشارع "   وقال  " إتغيرنا كتير  مش هيا دي أخلاق المصريين".

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