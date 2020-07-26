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إلحقونا إحنا في كابوس.. مواجهة على الهواء بين سكان الزمالك ووزير النقل

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:13 م
عمارة الشربتلى بالزمالك
عمارة الشربتلى بالزمالك
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عادل نصار
وصفت الدكتورة مها الطرابيشي أستاذ الإعلام واحدي قاطني العمارة الملاصقة لعقار الزمالك " الشربتلي " التي تعرض للتصدع أثناء عمليات إنشاء خط المترو في المنطقة بالكابوس.

وأضافت الطرابيشي، في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أنه تم إجلاء سكان عمارة الشربتلي  ولم تحصل على التعويض الذي  قالت عنه وزارة النقل كاشفة في مواجهة مع وزير النقل  الفريق كامل الوزير عبر مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث  تقديم الاعلامية لميس الحديدي  أنها تقطن في العمارة الملاصقة للعمارة التي تعرضت  للتصدع جهة  سفارة البحرين التي تأثرت ايضًا ولم تحصل على الدعم المؤقت  كما هو حال سكان  عمارة الشربتلي، متابعة :"مش عارفين نروح فين بـ ولادنا".

وفي المقابل رد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، قائلًا "جميع السكان الذين تم إجلائهم عن العمارة حصلوا على دعم بقيمة 30 ألف جنيه  لحين الانتهاء من معالجة الصدع  كاشفًا أن إجمالي السكان الذين صرف لهم الدعم المؤقت كبدل إيجار أو بدل سكن بلغ نحو  86  قاطنا".

وتابع  الوزير، قائلًا  "السيدة المتحدة لا تقيم في عمارة " الشربتلي " وإلا لحصلت  على بدل السكن المؤقت الذي حصل عليه السكان   "القاطنين بالعمارة " معربًا عن استعداده للقاء المواطنة الشاكية  غدًا لو صدقت  في تصريحا مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد  ظهور   اخرين يطالبون بحقهم في الحصول على الدعم المؤقت.

وشدد على أن هناك التزاما من قبلنا وقبل الشركة العالمية التي تتولى إدارة الملف  بتعويض  سكان اي عمارة أخرى تتعرض للتصدع قائلًا: "الناس كلها تهمنا واحنا مش بنجبي على السكان ده حقهم و30 ألف يادوب يجبولهم مسكن ملائم لحين عودتهم لمنازلهم الاصلية  لمدة شهر  مؤكدًا  أن العمارة لم تنهار  وما تأثر هو عمود الركن فقط".

وتابع قائلًا: "أطالب سكان الزمالك بالهدوء وأؤكد عدم تضرر أحد منهم" مشددًا على أن  وزارته ملتزمة  بتنفيذ ما سينتهي إليه تقرير اللجنة الفنية بشأن العمارة وكشف أن العمارة  لم تنهار وإنما تأثرت تأثرا بسيطا".

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