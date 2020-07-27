في ذكرى 23 يوليو.. أوبرا الإسكندرية تحتفل بالثورة في حفل موسيقي جديد

نظمت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة دكتور مجدي صابر، مساء اليوم حفلا فنيا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادةالمايسترو فاروق البابلي وذلك في إطار الاحتفال بالذكري ال٦٨ لثورة يوليو المجيدة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أروع الأغاني الوطنية بالإضافة إلى مجموعة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل منها اسلمي يا مصر أداء المجموعة.. على الدوار.. الله يا بلادنا الله أداء محي صلاح.





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كما تضمن الحفل أغاني قولوا لعين الشمس.. بحبك يا مصر أداء نهي حافظ.. يا نسمة الحرية، أداء أحمد محسن، بالإضافة إلى مصر تحدث عن نفسها أداء حنان الخولي.. موشح السمع والرياح اداء المجموعة.. السعد واعدني.. شحات الغرام اداء أحمد الوزيري بمشاركة حنان عصام، وكذلك أغنيات هان الود أداء حنان عصام.. بيت العز.. يا أدى النعيم أداء أنغام مصطفى بمشاركة أحمد محسن.. عدوية.. يا صلاة الزين أداء ياسر سليمان.





وشهد المسرح حضورا كبيرا في أول حفل بعد استئناف الأنشطة الثقافية، حيث حضر حوالي ١٨٠ شخصا وهي السعة المسموح بها للحضور تطبيقا لـ نسبة ٢٥ في المئة وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وتفاعل الحضور بشدة مع الأغاني التي ينشدها المطربون خلال الحفل.





وتم حجز الحفلة الكترونيا عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا: https://ticketsmall.com/customer/events/list/ ، تنفيذا للاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.



