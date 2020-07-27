أحمد عيد عبد الملك يتولى تدريب نادي النجوم

أعلن احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق خوضه تجربة التدريب لأول مره مع نادي النجوم.





وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏الحمد الله خطوة جديدة تولي تدريب نادي النجوم مديرًا فنيًا دعواتكم".





وكان الإعلامي أحمد شوبير، كشف أنه تم وضع لافتة على بوابة نادي الزمالك تتضمن قرار شطب اللاعب أحمد عيد عبد الملك ومنعه من دخول النادي نهائيًا، في الفترة المقبلة.









وأعلن شوبير ، أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قرر شطب عضوية لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبدالملك.



