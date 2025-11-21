احتفالية ثقافية تركية على ضفاف النيل: عرض لفساتين الزفاف وليلة الحناء وحفل موسيقي

استضافت السفارة التركية بالقاهرة فعالية ثقافية شاملة ، وذلك احتفالًا بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر.

احتفالية ثقافية تركية

وتضمن الحفل، الذي أُقيم في حديقة مقر إقامة السفارة التركية بالقاهرة، بالتعاون مع معهد إزمير للتطوير المهني التابع لوزارة التربية والتعليم التركية عرض أزياء لفساتين الزفاف التركية التقليدية، وليلة حناء، وحفلًا موسيقيًا تركيًا. وبحسب البيان الصادر من السفارة التركية بالقاهرة، قُدّم للضيوف طعام الزفاف التركي التقليدي خلال الفعالية.

فساتين الزفاف التركية



وضمّ الحدث خمسة عشر فستان زفاف تركي تقليدي، مُختارة من مختلف مناطق تركيا، قدّمتها عارضات أزياء محترفات مقيمات في مصر. سلّط عرض الأزياء الضوء على ثراء التراث الثقافي التركي وتنوع تقاليد الزفاف الأناضولية. كما تضمن برنامج الفعالية عرض "ليلة الحناء" التي هي ركن أساسي من أركان حفلات الزفاف التركية التقليدية.



بهادير أوزوشن يُحيي الموسيقى التركية على ضفاف النيل



قدّم بهادير أوزوشن، أحد أبرز فناني مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT، حفلاً موسيقياً تركياً لا يُنسى، برفقة سبعة أعضاء أتراك وثلاثة عازفي ساز مصريين. كما قدّم الفنان أوزوشن مقطوعة موسيقية مصرية، باسم "قدك المياس" مما عزّز التفاعل الثقافي في الأمسية.



نموذج تبرع جديد لدعم أهالي غزة: دعم للهلال الأحمر المصري

و أكد سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، في كلمته خلال الحفل، أن التحضيرات للحدث استغرقت وقتًا طويلًا، وأن البرنامج نُظم استجابةً لطلب الجمهور المصري الكبير. وأوضح السفير شن أن جميع المشاركين تبرعوا بمبلغ 5000 جنيه مصري مباشرةً إلى حساب الهلال الأحمر المصري عبر تطبيق INSTAPAY، مؤكدًا أن هذه رسالة دعم للمظلومين والمتضررين في غزة، وأنهم لم يُنسوا.

وأشار شن أيضًا إلى أن هذا يعد نموذجًا جديدًا للتضامن، يُطبّق لأول مرة في مصر، يسمح بتحويل أسعار تذاكر الفعاليات الربحية مباشرةً إلى الهلال الأحمر المصري، معربًا عن أمله في أن ينتشر هذا النموذج على نطاق واسع.



مزاد فساتين الزفاف



في مفاجأة سارة اثناء الفعالية تم عرض فستانا زفاف تركيان تقليديان في مزاد علني حيث قام المشاركون الذين اشتروا الفساتين بإيداع تبرعاتهم مباشرةً في حساب الهلال الأحمر المصري.



تجمع ثقافي بمشاركة واسعة



حضر الفعالية نخبة من الضيوف وممثلين بارزين من مجتمع الاعمال في مصر، ورجال أعمال بارزين من الجالية السورية، وفنانين مشهورين مثل ايمان خليل وإيهاب فهمي ويسرا فهمي و محمد كريم ورولا ذكي ومحمد سراج إضافة الي فتيات وفنانين من غزة، وإعلاميين. فساتين الزفاف التركية التقليدية عُرضت في القاهرة.