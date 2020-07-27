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رياضة

أمير مرتضى: لم نحسم موقفنا من المشاركة بالدوري.. والقرار في يد إدارة الزمالك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك أن النادي لم يحسم موقفه النهائي من المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أمير مرتضى،في تصريحات لـ"تايم سبورتس": "نحن لا نبحث عن التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أو الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، وحتى الآن لم نحدد بعد من سيرحل أو يبقى وخلال الفترة المقبلة سنحدد الاحتياجات الخاصة بالفريق بناء على باقي المباريات."
وعن موقف النادي من استكمال الدوري الممتاز،قال أمير: "لم يتم حسم الموقف من الدوري بشكل رسمي، وليس لدينا تأكيد رسمي من مجلس الإدارة عن هذا الأمر".

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وتابع: "هناك أندية بالكامل لديها إصابات بفيروس كورونا، حتى الزمالك أصيب منه لاعبون، وهذا الملف في يد رئيس الزمالك ومجلس الإدارة وفي النهاية كجهاز كرة وجهاز فني ننفذ ما يحقق المصلحة العامة".

وواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء أمس على ملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.
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