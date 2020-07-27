أمير مرتضى: ودية دجلة مثمرة.. والاطمئنان على جاهزية اللاعبين أهم المكاسب

أكد

المشرف العام على الكرة أن ودية فريق الكرة الأول أمام وادي دجلة اليوم كانت مثمرة لتجهيز كل اللاعبين.. مشيرا إلى أن الفوز بأربعة أهداف لا يعني شيئا فالنتائج مطلوبة لكن الأهم هو الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المنافسات الرسمية.