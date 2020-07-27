AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أثارت التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بشأن مجاملة التحكيم للفرق المصرية ومنتخب مصر جيل ٩٠ ردود أفعال عربية وأصداء واسعة.

ليتقدم المحامي سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك الفضائية لإساءتهم للرياضة المصرية وذلك على سند من القول : ظهر فاروق جعفر على شاشة قناة الزمالك في إحدى اللقاءات التلفزيونية المذاعة وخرج بتصريح مفاده كالاتي:

أن نادي الزمالك كان يقوم قبل اللقاءات الإفريقية بالجلوس مع حكم المباراة والاتفاق معه على إنهاء المباراة لصالح نادي الزمالك أو احتساب ضربة جزاء أو طرد أحد لاعبي الفريق الآخر.

وذلك بعد أن يقوم باعتباره المدير الفني للنادي وذلك في حضور المسئولين عن نادي الزمالك برشوة الحكم بإعطائه مبلغ مالي أو شراء سيارة فاخرة له وذلك من اجل إنهاء المباراة لصالح الفريق واتهم باقي الأندية بأنهم يسيرون على هذا النهج من الرشوة من أجل مصالح الأندية الخاصة بهم

ورفض نجوم الكرة والتحكيم العربي اتهامات وسقطة فاروق جعفر، مؤكدين أن مصر لم يتم مجاملتها على مدار العقود الماضية فى البطولات الأفريقية بل تم توجيه انتقادات إلى التحكيم فى القارة السمراء بالتحامل على مصر فى بعض الأحيان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاروق جعفر: الحكام كانوا يجاملون الأندية المصرية ببطولات أفريقيا.. فيديو

الكاف: اتهامات فاروق جعفر مرفوضة وتسيء لسمعة الكرة المصرية

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

ارحمونا يرحمكم الله...تعليق غاضب من خالد بيومي على تصريحات فاروق جعفر

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

ترشيحاتنا

الصحة: زوال الأعراض بعد 10 أيام من الإصابة مؤشر التعافي من كورونا

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

بين الحياة و الموت.. أسرة شاب تستغيث بالسفارة المصرية في السعودية بعد تعرضه لحادث أليم

القائم يحرم شيكابالا من تسجيل هدف عالمي في شباك وادي دجلة

حدث في شوارع فلسطين.. احرق علم مصر واحصل على 100 دولار.. شاهد رد الفعل

في لمسته الأولى مع الزمالك.. نجل فاروق جعفر يهدد مرمى وادي دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز