بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك

ليتقدم المحامي سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك الفضائية لإساءتهم للرياضة المصرية وذلك على سند من القول : ظهر فاروق جعفر على شاشة قناة الزمالك في إحدى اللقاءات التلفزيونية المذاعة وخرج بتصريح مفاده كالاتي:

أن نادي الزمالك كان يقوم قبل اللقاءات الإفريقية بالجلوس مع حكم المباراة والاتفاق معه على إنهاء المباراة لصالح نادي الزمالك أو احتساب ضربة جزاء أو طرد أحد لاعبي الفريق الآخر.

وذلك بعد أن يقوم باعتباره المدير الفني للنادي وذلك في حضور المسئولين عن نادي الزمالك برشوة الحكم بإعطائه مبلغ مالي أو شراء سيارة فاخرة له وذلك من اجل إنهاء المباراة لصالح الفريق واتهم باقي الأندية بأنهم يسيرون على هذا النهج من الرشوة من أجل مصالح الأندية الخاصة بهم