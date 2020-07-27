مرتضى منصور يرد على أنباء ترشح خالد عبد العزيز لرئاسة الزمالك

كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور حقيقة تولي خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، رئاسة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.





وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك الفضائية: "خالد عبدالعزيز ليس عضو في نادي الزمالك، حتى يدخل الانتخابات".





وتابع رئيس الزمالك: "مجلس الإدارة فعل كل ما بوسعه في الفترة الماضية وحقق المطلوب منه على كافة المستويات".





جدير بالذكر أن حلمي طولان مدرب الزمالك السابق كتب في وقتا سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالد عبدالعزيز هو رئيس الزمالك القادم".