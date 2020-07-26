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رياضة

شوه التاريخ .. أيمن يونس يفتح النار على فاروق جعفر

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:24 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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عمرو الحلوانى

هاجم أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة، بشأن مجاملة الحكام الأفارقة للأندية المصرية والمنتخبات القارية، في البطولات القارية. 


وقال أيمن يونس،  عبر إذاعة أون سبورت، "فاروق جعفر أول كابتن رفع كأس أفريقيا فى تاريخ الزمالك، ولكنه شوه تاريخ كل نجوم وأندية مصر، معرفش إزاى جاله قلب يطلق تصريح بفكر ضيق، سقطة كبيرة بالفعل، معرفش بيدور على شهرة عشان الناس تتابعه، وما قاله ليس حقيقة، أنا عشت كل بطولات الزمالك كنا فى صراع رهيب".


وأضاف، "لست فى موقف الدفاع عن جيلى ولا عن أندية الأهلى والاسماعيلي والمقاولون والمحلة التى ذكرها، نعترف بأن التحكيم الأفريقى فيه أخطاء ولكنه ليس تحكيم رشاوى، معرفش ليه خلانا ندافع عن إنجازاتنا، كل واحد بيخرج يدافع عن تاريخه من نجوم الكرة".


وتابع:"اطالب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى بتغيير اللوائح والقوانين وإعادة صياغة قانون الرياضة ولوائح الأندية والاتحادات للقضاء على المهازل والمهاترات والفوضى فى المجتمع الرياضى".

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