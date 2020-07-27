أمير مرتضى: تصريحات فاروق جعفر غير موفقة

أكد أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك ، أن فاروق جعفر أخطا في تصريحاته بشأن مجاملة الحاكم الأفارقة للأندية المصرية.





وقال أمير مرتضي منصور في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" الأندية والمنتخبات المصرية فازت بالبطولات بجهدها وليس بمجاملة الحكام ".





وتابع:" فاروق جعفر لايجوز ذبحة والمبالغة في انتقاده وهو أفضل اللاعبين وقدم الكثير للزمالك والكرة المصرية ".









وأوضح أمير مرتضي ان المباريات الودية التي يخوضها الفريق قبل استئناف الدوري المصري تساعد في تصحيح مسار اللاعبين وتفادي الأخطاء.





ورفض أمير مرتضي الإفصاح عن الراحلين عن صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة .