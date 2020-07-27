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رياضة

ميدو جابر: أخي زملكاوي والبدري رفض رحيلي عن الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:31 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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عمرو ابوبكر
قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة هو أفضل مدرب في مصر من وجهة نظره.

وأكد ميدو جابر، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي مع الفريق، وأفضل فتراتي كانت مع كارتيرون".

وتابع: "لا يوجد لاعب في الأهلي لم يواجه الانتقادات علي السوشيال ميديا، وراضي تمامًا عن فترتي في الأهلي واسم الأهلي أضاف لي الكثير".

وأتم: "أخي توفيق زملكاوي متعصب لكنه يحبني أكثر من أي شيء ولم يخطئ في النادي الأهلي".
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