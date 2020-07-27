ميدو جابر: أخي زملكاوي والبدري رفض رحيلي عن الأهلي

قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة هو أفضل مدرب في مصر من وجهة نظره.





وأكد ميدو جابر، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي مع الفريق، وأفضل فتراتي كانت مع كارتيرون".





وتابع: "لا يوجد لاعب في الأهلي لم يواجه الانتقادات علي السوشيال ميديا، وراضي تمامًا عن فترتي في الأهلي واسم الأهلي أضاف لي الكثير".



