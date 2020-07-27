أحمد رفعت: عدد طلاب الثانوية يمثل تعداد دول مجاورة



وأضاف الصحفي احمد رفعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن الدول قامت بتوفير الكمامات لكل طلاب الثانوية العامة وأيضًا الكحولات و المطهرات وجميع الأدوات وذلك للحماية من فيروس كورونا.





وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة يساوي عدد سكان دول مجاورة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 600 ألف طالب خاضوا الامتحانات.





ولفت إلى أن وزارة التربية و التعليم قالت أن نسبة النجاح والدرجات فى هذا العام ارتفعت عن العام الماضي، وهذا شيء مبشر، وناتج عن سبل الراحة والأمان التى قامت بها الدولة ووزارة التربية و التعليم.