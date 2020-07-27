مبادرة ما يغلاش عليك توفر خصوصات تصل إلى 20%

قال ايمن الحلو ، عضو غرفة صناعة الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات ، إن مبادرة " ما يغلاش عليك " ، سيستفيد منها جميع المواطنين وستعمل على حركة الاقتصاد مرة اخرى، لافتا الى ان مصر تمر بمرحلة قوية جدا بكافة القطاعات .





واضاف ايمن الحلو ، خلال حواره ببرنامج ، صباح الخر يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، ان أثاث المنزل مهم لاصحاب الشركات والازواج ، مؤكدا ان هناك خصومات و ضمانات متاحة مع كافة المنتجات .





واشار الى ان نسبة الربح قليلة جدا لان الخصم يصل الى حوالى 20% عن السعر الرئيسى للبيع .





وتابع أنه يدعو جميع التجار للمشاركة فى هذه المبادرة فذلك سيدفع بعجلة اقتصاد البلد الى جانب بيع ما لديك من منتجات وسط هذه الظروف التى يمر بها العالم .



