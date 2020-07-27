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توك شو

مبادرة ما يغلاش عليك توفر خصوصات تصل إلى 20%

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:46 م
مبادرة الرئيس مايغلاش
مبادرة الرئيس مايغلاش عليك
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ريهام فيكتور
قال ايمن الحلو ، عضو غرفة صناعة الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات ، إن مبادرة " ما يغلاش عليك " ، سيستفيد منها جميع المواطنين وستعمل على حركة الاقتصاد مرة اخرى، لافتا الى ان مصر تمر بمرحلة قوية جدا بكافة القطاعات .

واضاف  ايمن الحلو ،  خلال حواره ببرنامج ، صباح الخر يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، ان أثاث المنزل مهم لاصحاب الشركات والازواج ، مؤكدا ان هناك خصومات و ضمانات متاحة مع كافة المنتجات .

واشار الى ان نسبة الربح قليلة جدا  لان الخصم يصل الى حوالى 20% عن السعر الرئيسى للبيع .

وتابع أنه يدعو جميع التجار للمشاركة فى هذه المبادرة فذلك سيدفع بعجلة اقتصاد البلد الى جانب بيع ما لديك من منتجات وسط هذه الظروف التى يمر بها العالم .

وأكد عضو غرفة صناعة الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات ، أن يمكن للمواطن التعرف على المعارض المشاركة بالمبادرة من خلال موقع الكترونى سيتم الاعلان عنه عن قريب ، بالاضافى الى تطبيق من خلال الموبيل  للتعرف على الاسعار قبل وبعد الخصم والشراء اون لاين متاح  .
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