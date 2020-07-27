إيران تسجل 2434 إصابة و212 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت إيران اليوم الاثنين، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنها سجلت 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 293.606 أشخاص.





وأضافت أن 1436 مصابا يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات.





كما سجلت إيران 212 وفاة جديدة ناجة عن الإصابة بفيروس كورونا، ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15913 شخصا.





وتابعت الوزارة أن إجمالي المتعافين ارتفع ليصل إلى 225.144 شخصا، وخرجوا من المستشفيات.



