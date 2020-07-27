AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تسجل 2434 إصابة و212 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:56 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت إيران اليوم الاثنين، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنها سجلت 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 293.606 أشخاص.

وأضافت أن 1436 مصابا يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات.

كما سجلت إيران 212 وفاة جديدة ناجة عن الإصابة بفيروس كورونا، ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15913 شخصا.

وتابعت الوزارة أن إجمالي المتعافين ارتفع ليصل إلى 225.144 شخصا، وخرجوا من المستشفيات.

إلى ذلك، أعلن مكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إصابة علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "إرنا"، قال المكتب إن الاختبار الأولي للكشف عن كورونا لعلي ربيعي جاء إيجابيا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي المزيد من الرعاية والخضوع للإشراف الطبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تسجل 23 وفاة و972 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 571 إصابة وحالة وفاة واحدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

البرازيل تسجل 20.647 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل 2445 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة.. والإجمالي يقترب من 210 آلاف

وفيات كورونا في إيران تتجاوز الـ 10 آلاف حالة.. وتسجيل 2595 إصابة جديدة في 24 ساعة

الإمارات تسجل 528 إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد تألقه بـ هاتريك أمام وادي دجلة.. أبرز المعلومات عن صاروخ الزمالك الجديد أسامة فيصل

التمشية المفضلة.. حكاية ارتباط الإعلامية صفاء حجازي بمنطقة الزمالك

في ذكرى وفاته.. عدد زيجات فريد شوقي أبو البنات

رئيس الأركان يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي على الاتجاه الغربي

برلمانى يكشف مصير قانون الإيجار القديم

بالأرقام.. بنزيما يتفوق على ميسي رغم تصدر البرغوث صدارة هدافي الليجا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه تعلن رفع أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

بإطلالة أنيقة.. ريم سامي تتألق في أحدث جلسة تصوير

رفع أسعار أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر.. صور