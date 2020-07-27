القبض على شخص قتل طفله المعاق بمدينة نصر

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على شخص لقتله نجله المعاق داخل منزلهما بمدينة نصر، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإحالة المتهم للنيابة للتحقيق.





وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن المتهم اعتاد ضرب المجني عليه وفي يوم الواقعة استمر المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه رغم سقوطه على الأرض وفقدانه للوعي حتى فارق الحياة.





البداية كانت بتلقي المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة مصر أول بلاغا من الأهالي بمصرع طفل داخل شقته، وعلى الفور توجه رئيس المباحث وبصحبته قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ وتبين العثور على جثة المجني عليه وبها آثار ضرب.





وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بسرعة القبض على المتهم وإجراء تحريات موسعة حول الواقعة.



