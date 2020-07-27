بنك الدم بسوهاج: 18 متبرعا ببلازما الدم في المحافظة



قالت الدكتورة مريم ظريف، مدير بنك الدم الإقليمي في سوهاج إن عدد المتبرعين ببلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج، وصل إلى 18 متبرعًا بينهم 6 أطباء.





وأضافت أنه يتم بشكل يومي استقبال المتبرعين ببلازما الدم من المتعافين من أبناء المحافظة، موضحة أنه يتم تقديم بلازما المتعافي الواحد لمصابين اثنين بفيروس كورونا، لافته الى أنه جرى تقديم بلازما الـ 18 متبرعا لـ 36 مصابا بالفيروس، موضحة أن كل متبرع يعطي 800 ميليلتر من البلازما ويتم منح كل مريض 400 ميليلتر.

وأكدت أنه يتم التواصل مع المتعافين لحثهم على التبرع بالبلازما، وعملية التبرع تتم بحرية تامة، مؤكدة أن المحافظة تعاني من قِلة عدد المتبرعين وعدم انتشار ثقافة التبرع لا سيما بالدم.





وقدمت حلمي، الشكر للدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية، لمساهمته في توفير جهاز فصل البلازما للمتعافين من فيروس كورونا بمحافظة سوهاج.





واستقبلت محافظة سوهاج جهاز فصل بلازما المتعافين في شهر يوليو الجاري، وجرى استقبال أول متبرع بالبلازما في 9 من الشهر الجاري.





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