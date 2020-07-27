AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بنك الدم بسوهاج: 18 متبرعا ببلازما الدم في المحافظة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
خالد رياض
قالت الدكتورة مريم ظريف، مدير بنك الدم الإقليمي في سوهاج إن عدد المتبرعين ببلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج، وصل إلى 18 متبرعًا بينهم 6 أطباء.

وأضافت أنه يتم بشكل يومي استقبال المتبرعين ببلازما الدم من المتعافين من أبناء المحافظة، موضحة أنه يتم تقديم بلازما المتعافي الواحد لمصابين اثنين بفيروس كورونا، لافته الى أنه جرى تقديم بلازما الـ 18 متبرعا لـ 36 مصابا بالفيروس، موضحة أن كل متبرع يعطي 800 ميليلتر من البلازما ويتم منح كل مريض 400 ميليلتر.

وأكدت أنه يتم التواصل مع المتعافين لحثهم على التبرع بالبلازما، وعملية التبرع تتم بحرية تامة، مؤكدة أن المحافظة تعاني من قِلة عدد المتبرعين وعدم انتشار ثقافة التبرع لا سيما بالدم.


وقدمت حلمي، الشكر للدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية، لمساهمته في توفير جهاز فصل البلازما للمتعافين من فيروس كورونا بمحافظة سوهاج.


واستقبلت محافظة سوهاج جهاز فصل بلازما المتعافين في شهر يوليو الجاري، وجرى استقبال أول متبرع بالبلازما في 9 من الشهر الجاري.


اقرأ أيضا:

في مشهد إنساني مهيب.. شاهد ماذا قال أول متبرع ببلازما الدم في سوهاج

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: نتواصل تلفونيا مع المتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم

وزيرة الصحة تتبرع بالدم.. وتؤكد: استقبال أكثر من 138 ألف طلب للتبرع.. و4600 متبرع بمراكز نقل الدم على مستوى الجمهورية

توجه رسالة للمتعافين من كورونا.. وزيرة الصحة تتبرع بالدم .. صور

بعد تعافيه من الإصابة بـ كورونا.. محافظ الدقهلية يتبرع ببلازما الدم

بنك الدم: محافظ الدقهلية تبرع بالبلازما بعد تعافيه من فيروس كورونا

محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

انقطاع المياه في عدد من المناطق بروكسي ومصر الجديدة.. غدا

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف أسبابها وموعد ذروتها

الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لـ حنين حسام ومودة الادهم فى التحريض على الفسق والفجور

في ذكرى رحيل رشدي أباظة.. عدد زيجات دنجوان السينما وسر إدمانه الخمور والحشيش

بسبب المترو.. المسعود يطالب باستدعاء مدبولي و3 وزراء بعد مأساة ميل عقار الزمالك

بإطلالة أنيقة.. ريم سامي تتألق في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور

بالقهوة والابتسامة .. امبر هيرد تصل المحكمة من أجل قضية التشهير من طليقها جوني ديب

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور