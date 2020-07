شاهد.. اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على لبنان

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات المصورة الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف جنوب لبنان منذ لحظات.

ومنذ قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا عاجلًا طالب فيه المستوطنين بمنطقة الحدود مع لبنان بالتزام منازلهم.

يأتي ذلك بعدما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف وتلال قرية كفرشوبا ومحيط مزارع شبعا الواقعة على الحدود مع لبنان.

وتصاعدت التوترات في المنطقة إثر تقارير عن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مقاتل من حزب الله في جنوب دمشق الأسبوع الماضي.

وعزز الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين تواجده على طول الحدود مع لبنان وسوريا ، وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرات ضد المحور المدعوم من إيران يوم الأحد.

Hezbollah cell was thwarted attempting to infiltrate into Israel, IDF responding with strikes in Lebanon. pic.twitter.com/NlyYPgtxsy

Smoke rising over south #Lebanon border area after a reported "security incident" that follows a week of high tensions between Israel & #Hezbollah. https://t.co/7I8x8ct43v