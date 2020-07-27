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أخبار العالم

شاهد.. اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على لبنان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات المصورة الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف جنوب لبنان منذ لحظات.

ومنذ قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا عاجلًا طالب فيه المستوطنين بمنطقة الحدود مع لبنان بالتزام منازلهم.

يأتي ذلك بعدما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف وتلال قرية  كفرشوبا ومحيط مزارع شبعا الواقعة على الحدود مع لبنان. 

وتصاعدت التوترات في المنطقة إثر تقارير عن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مقاتل من حزب الله في جنوب دمشق الأسبوع الماضي.

وعزز الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين تواجده على طول الحدود مع لبنان وسوريا ، وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرات ضد المحور المدعوم من إيران يوم الأحد.

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