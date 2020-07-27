روحاني: إيران لا ترفض التفاوض مع واشنطن لكنها لا تسعى إلى حوار استعراضي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن إيران لا ترفض التفاوض مع واشنطن، لكنها لا تسعى إلى حوار استعراضي.





وأضاف روحاني - في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "الولايات المتحدة طلبت اللقاء والتفاوض نحو 23 مرة خلال العامين والثلاثة أشهر الماضية".





وأكد أنه على الولايات المتحدة رفع العقوبات قبل إجراء أية مفاوضات، موضحا أن "أي حوار مع الولايات المتحدة ينبغي أن يكون قائمًا على رفع العقوبات أولًا عن طهران".





ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تمارس الضغوط علينا وأعاقت حصولنا على قرض من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا المستجد".