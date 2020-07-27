إثيوبيا تكذب.. أحمد موسى يعلن فشل مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا بدأت في تجهيز حملة دبلوماسية ضد مصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن المفاوضات التي تمت خلال السنوات الماضية فشلت ولم تأت بنتيجة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن البيان الذي صدر من وزارة الري منذ قليل يدل على فشل المفاوضات التي تمت خلال السنوات الماضية؛ لافتا أن السودان أيضا تحفظ على إجراءات ملء السد الأحادي من جانب إثيوبيا.





واستعرض موسى خبرا نشره موقع صدى البلد يستعرض خطة إثيوبيا في التحالف مع دول حوض النيل لشن حملة دبلوماسية ضد مصر، بسبب موقفنا من بناء سد النهضة.





وأكد موسى، أن وزير الخارجية الإثيوبي يكذب على العالم، مرددا: «إنهم يحاولون توجيه الاتهامات الباطلة ضد مصر للنيل منها في المحافل الدولية.. إثيوبيا لديها 100 مليون رأس ماشية تستهلك مثل مصر والسودان».



