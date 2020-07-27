كامل الوزير لحفيد علوية جميل: هعيد معاك وهدخل أول واحد عمارة الشربتلي

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه ليس هناك عبور لماكينة حفر مترو الأنفاق في الزمالك، مرددا: «لا خوف أبدا بعد ذلك من أي ميل أو انهيارات في العمارات».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن توجيهات الدولة في إعادة بناء العمارات التي يبيعها صاحبها لتحويلها جراج متعدد الطوابق، مستنكرا أن العديد من العمارات ارتفعت دورا واثنين على رخصتها مخالفة للقانون.









وأكد الوزير في حديثه لأحد سكان عمارة الشربتلي حفيد علوية جميل،: «إحنا هنعيد ترميم العمارة ولو خايف تدخل العمارة آجي أعيد معاك وأشرب الشاي وهدخل أول واحد العمارة».





ونوه الوزير، أن العديد من العمارات استبدلت الجراجات بمجالات وغيرها من الاستخدامات مما يجعل الشوارع مزدحمة ويجب إنشاء جراجات متعددة الطوابق.





ووجه الوزير حديثه إلى سكان الزمالك: «إحنا تحت أمركم وهتركنوا عربيتكم وتركبوا المترو لحد العاصمة الإدارية الجديدة».