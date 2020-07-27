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محافظات

طرحتها مديرية التموين.. تعرف على أسعار اللحوم وأماكن بيعها بأسيوط.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:28 م
المهندس محمد إسماعيل
المهندس محمد إسماعيل
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إيهاب عمر
أكد المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن وزارة التموين قامت بطرح كميات من اللحوم الطازجة والدواجن والخراف الحية بالأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

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وقال إسماعيل في تصريحات لـ" صدى البلد " إنه تم طرح 28 طن دواجن بسعر 37 جنيها للكيلو  و15 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو و40 خروف مجمد بسعر 90 جنيها للكيلو وطرح لحوم 60 عجل بقري وجاموسي طارجة بسعر 100 جنيها للكيلو وذلك من مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ، كما تم صرح 25 خروف حي للأضاحي وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ آمان و11 سيارة متنقلة و22 سيارة تابعة لمشروع عربيتي 

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط  أن الأسعار التي طرحتها مديرية التموين بالتعاون مع المحافظة أقل بكثير عن الأسعار بالشوادر الخاصة وتتميز اللحوم البلدية التي تم طرحها بأن مرعاها بمشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة التموين على أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسعار وعمل المخابز خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات التموينية لمنع أي تلاعب بالأسعار.
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