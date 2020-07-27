بجمبسيوت تايجر.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة إنيقة

شاركت المذيعة فرح علي متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وظهرت فرح بإطلالة انيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى أناقتها.
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