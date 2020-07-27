بجمبسيوت تايجر.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة إنيقة



وظهرت فرح علي

فى الصور بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت جمبسوت تايجر باللون الأخضر مع البني بنصف كم، مع حذاء رياضي باللون الأبيض، وحقيبة باللون الأصفر، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.