بجمبسيوت تايجر.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة إنيقة

View this post on Instagram

Babygirl ☀️💅🗨💛 Now u can get my jumpsuit @shein_ar Bag @dicha.eg Sunglasses @sina.collection2 كل البنات الحلوين دلوقتي هتلاقوا السلوبيت ده موجود على ويب سايت شي ان و أشكال تانيه كتيرر تقدروا تطلبوا كل اللي انتوا عيزينه و هتلاقوا كل الاستايلات اللي بتدورو عليها و كمان تستفيدوا من كود الخصم الخاص بيا بقيمة ١٥ ٪ على اي اوردر تزيد قيمته عن ٦٠ دولار Www.shein.com My promo code EGfarahali1 the order exceeds $60 will the discount be 15%,code vailid to 2020.9.30) @shein_ar #shein @shein_ar Hair @essamsalaheldain