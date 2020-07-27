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مرأة

بجمبسيوت تايجر.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة إنيقة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:55 م
فرح علي
فرح علي
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آية التيجي
شاركت المذيعة فرح علي متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وظهرت فرح بإطلالة انيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى أناقتها.


وظهرت فرح علي فى الصور بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت جمبسوت تايجر باللون الأخضر مع البني بنصف كم، مع حذاء رياضي باللون الأبيض، وحقيبة باللون الأصفر،  وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وتركت فرح علي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

وأبرزت فرح إطلالتها بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الروز الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت فرح على ظهورها باختيار اكسسوارات؛ حيث إنها ارتداء اساور وخاتم باللون الذهبي، مع نظارة شمس باللون البني المستطيلة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Farah Ali فرح على (@farahali_official) on

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