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برلمان

الإصلاح والتنمية يبدأ الدعاية الانتخابية لمرشحيه فى قائمة من أجل مصر لمجلس الشيوخ

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:05 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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فريدة محمد- ماجدة بدوي
بدأ حزب الإصلاح والتنمية حملته الانتخابية للدعاية للقائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر لدعم مرشحيه في محافظات ( المنوفية – الغربية – كفر الشيخ ) فى انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق صفحات المجتمع المحلى والنقابات المهنية والقيادات الشعبية والشبابية بالإضافة إلى لقاءات مرشحيه ببعض التجمعات المحدودة بمراعاة كل التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتأتى اللقاءات للتهنئة بمناسبة الأعياد والتعريف بدور مجلس الشيوخ وإختصاصاته ولحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم تحت شعار ( إنزل – شارك – قول رأيك ).

ويقوم الحزب بتسيير بعض المركبات التي تجوب القرى والنجوع بإستخدام مكبرات الصوت للدعاية التي يصاحبها الأغانى الوطنية وحث المواطنين على الإيجابية والمشاركة بالإضافة إلى اللافتات الدعائية والملصقات وتدشين صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى للمرشحين وإرسال رسائل (sms  - واتس آب ) اعتمادا على الدعاية الإلكترونية التي فرضتها كورونا هذه الآونة.
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