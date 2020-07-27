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أخبار العالم

شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بذكرى إنهاء الحرب بتوزيع المسدسات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
احتفل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، بمرور 67 عاما على وقف النار الذي أنهى الحرب الكورية.

وفي إطار الاحتفالات، قام كيم بتوزيع المسدسات على كبار قادة الضباط، فيما نشرت الوكالة الكورية الرسمية للأنباء صورا للزعيم الكوري الشمالي وهو جالس على كرسي بينما يحيط به جنرالات الجيش وهم يشهرون مسدساتهم.

وزار كيم المقابر الخاصة بالقتلى الذين سقطوا في الحرب بالقرب من بيونج يانج، ووضع وردة حمراء، فيما منح قادة الجيش مسدسا يحمل اسم جبل فيكتو، الذي يعتقد أنه أصل منشأ الشعب الكوري.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن كيم يحاول هذه الأيام توحيد الصفوف من حوله من أجل مواجهة العقوبات الأمريكية وتهديد فيروس كورونا.

وكان الزعيم الكوري قد أصدر أمرا، امس، بفرض حظر كامل على مدينة تقع على الدود مع كوريا الجنوبية، بعدما هرب أحد الاشخاص إليها وعند عودتها إلى كوريا الشمالية أثيرت حوله الشكوك بشأن حمله لفيروس كورونا.


شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بذكرى إنهاء الحرب بتوزيع المسدسات
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بذكرى إنهاء الحرب بتوزيع المسدسات
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بذكرى إنهاء الحرب بتوزيع المسدسات
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بذكرى إنهاء الحرب بتوزيع المسدسات
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بذكرى إنهاء الحرب بتوزيع المسدسات
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