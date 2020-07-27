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تعليم

تعرف على مصروفات الجامعة الألمانية بالقاهرة للعام الدراسي 2021

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:51 م
الجامعة الالمانية
الجامعة الالمانية
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قســـم التعليــــم
أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة، قيمة مصروفات المتقدمين الجدد للفصل الدراسي لعام 2020 /2021.

وأوضحت الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصروفات كليات الهندية 68 ألفا و350 جنيها، ومصروفات كلية تكنولوجيا الإدارة 68 ألفا و350 جنيها.

أما عن مصروفات كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية فهي 64 ألفا و750 جنيها، وكلية الحقوق والدراسات القانونية بـ 55 ألف جنيه.

أما عن مصروفات كلية العلوم التطبيقية والفنون فهي 75 ألفا و250 جنيها.

للمزيد عن الشرائح المختلفة، انقر الرابط التالى:
لشروط #الدعم_المادى، انقر الرابط التالى:

للتقديم: 

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