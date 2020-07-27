تعرف على مصروفات الجامعة الألمانية بالقاهرة للعام الدراسي 2021

أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة، قيمة مصروفات المتقدمين الجدد للفصل الدراسي لعام 2020 /2021.





وأوضحت الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصروفات كليات الهندية 68 ألفا و350 جنيها، ومصروفات كلية تكنولوجيا الإدارة 68 ألفا و350 جنيها.





أما عن مصروفات كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية فهي 64 ألفا و750 جنيها، وكلية الحقوق والدراسات القانونية بـ 55 ألف جنيه.





أما عن مصروفات كلية العلوم التطبيقية والفنون فهي 75 ألفا و250 جنيها.





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