في العشر من ذي الحجة .. الأزهر: هذه القربة إلى الله تدخلك الجنة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العشر من ذي حجة هي إحدى مواسم الخير والنفحات الربانية، التي لا ينبغي تفويتها، والحرص على اغتنام فضل العشر من ذي الحجة كما أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والذي أرشدنا إلى أن اغتنامها يكون بالحرص على العمل الصالح والعبادات والطاعات.
وأوضح «الأزهر العالمي للفتوى»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إطعام الطعام قُربة لله عز وجل رتَّب عليها الإسلام الجنة والنجاة من النار، وتتأكد هذه القربة في أيام عشر ذي الحجة الفاضلة؛ لإدخال السُّرور على قلوب المسلمين، قال -صلى الله عليه وسلم-: «وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». [أخرجه الترمذي]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «اتّقُوا النّارَ ولَو بشِقّ تَمرَة». [متفق عليه].