أعظم القربات إلى الله في العشر من ذي الحجة .. يغفله كثيرون

العشر من ذي حجة هي إحدى مواسم الخير والنفحات الربانية، التي لا ينبغي تفويتها، والحرص على اغتنام فضل العشر من ذي الحجة كما أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والذي أرشدنا إلى أن اغتنامها يكون بالحرص على العمل الصالح والعبادات والطاعات، إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى في العشر من ذي الحجة وهو الدعاء ، بمعنى أن ترديد دعاء العشر من ذي حجة يعد من أعظم القربات والأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة - أيام العشر من ذي الحجة -.





اقرأ أيضًا..





فضل دعاء العشر من ذي الحجة

دعاء العشر من ذي الحجة ومناجاة الله تعالى في هذه الأيام المباركة، يعد من أعظم القربات إلى الله -عز وجل-، فالله تعالى منَّ على عباده إذ شرع لهم مناجاته، ووعدهم بإجابة دعائهم، فقال الله سبحانه وتعالى : «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» الآية 60 من سورة غافر، وقال أيضًا: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» الآية 186 من سورة البقرة. فضل دعاء العشر من ذي حجة ، فيه ورد أن





فضل دعاء العشر من ذي الحجة يعد أعظم القربات حيث رفعت الشريعة الإسلامية شأن الدعاء، وجعلته قربة من أعظم القربات، فقَالَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» أخرجه ابن ماجه، وقَالَ أيضًا: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي» أخرجه الترمذي، لذا ينبغي اغتنام هذه العشر الفاضلة، وتخصِّيص وقتًا فيها لمناجاة الله عز وجل، وتحرَّي أسباب قبول الدعاء.



